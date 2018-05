Elina Nechayeva astub Lissabonis lavale

Produtsent Mart Normeti sõnul on Elina laulu taga suur töö. Elina on käinud iga päev lauluõpetaja juures ka Lissabonis viibides. «See on nagu kontsert siin hotellis. Hotelli töötajad käivad vahepeal mööda ja plaksutavad,» naerab Normet Kanal 2 «Reporterile» antud intervjuus, «tema laul tuleb isegi läbi betooni.»

Vaatamata suurele tööle leidub Elina esituses veel nüansse, mida lihvida. «Eesti laulu» võites sõnas Elina, et tema jaoks on tegu lihtsa looga. Normet seevastu usub, et žüriis saab olema väga terava kõrvaga liikmeid, kes ooperilugu karmimalt võivad hinnata. «Kui sa lähed sellises valdkonnas ja nii bravuurika numbriga lavale, siis sind hinnatakse vastavalt,» selgitab ta. Kuulduste kohaselt on artist loobunud alkoholist, et hoida tervist ja häält.