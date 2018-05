Peeter Ernits: välismaa jahiturist laseb koguni 13 hane, kuid ministeerium väldib limiidi kehtestamist

Ernitsa sõnul sai ta täna riigikogu keskkonnakomisjonis teada, et keskmine välismaalasest jahimees laseb Eestis 13 hane. «12 000st hanest on tervelt 8000 välismaalaste lastud. Meie kui pärismalaste osaks on vaid 4000,» muretseb Ernits Facebookis.

Ta lisab, et ministeerium väldib laskelimiidi kehtestamist välismaalastele, kuigi ligi 2600 petitsioonile allakirjutanut seda nôudsid.

Olukorra leevendamiseks otsustas keskkonnakomisjon oma tänasel istungil algatada eelnõu jahiseaduse muutmiseks, millega lisatakse seadusesse nõue jahituristidele kohustusliku koolituse läbiviimise kohta.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on seaduse eesmärk tagada, et jahituristidel, kes soovivad Eestis pidada linnujahti oleksid õiguspärase käitumise eeldusena piisavad teadmised Eestis kehtivatest jahipidamise reeglitest ning Eesti jahinduse heast tavast.

«Selleks täiendame jahiseadust nõudega, et välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel Eestis jahitunnistuse saanud isikule väljastatakse veelinnujahiks väikeuluki jahiluba juhul, kui ta on läbinud jahindusalase koolituse,» selgitas Vakra. Ta lisas, et nimetatud koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ja koolituse mahu, samuti ka koolituse läbiviimise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

Eestit külastab igal aastal ligi 4000 jahituristi, kellest veelinnujahimehed on umbes 600 jahituristi. Veelinnuna käsitletakse hanelisi, lauku, kormorani ja kajakaid, kusjuures peamiselt kütitakse hanelisi. Jahituristid ning Eesti jahimehed kütivad aastas kokku umbes 12 000 isendit.

Probleemide käsitluse aluseks on Eesti Ornitoloogiaühingu kollektiivne pöördumine veelindude tapatalgute lõpetamiseks, millele on alla kirjutanud 2569 inimest.