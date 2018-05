Kodanikuks pürgijatele avaneb uus tasuta keeleõppe võimalus

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõuga tahetakse pakkuda keeleõpet siin elavatele välismaalastele, kes soovivad Eesti kodakondsust taotleda. Keeleõpe on välismaalasele tasuta ja riik on valmis maksma talle hüvitist ajal, kui ta on tööandjaga kokkuleppel saanud keeleõppeks tasustamata õppepuhkust.