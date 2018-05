Üle 100 väliseesti noore tuleb Viljandimaale keelelaagrisse

Esimene vahetus toimub 25. juunist 5. juulini noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad, ning see toimub Venevere Puhkekeskuses Viljandimaal. Teine vahetus toimub samas kohas 9. juulist 19. juulini noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Kolmas vahetus toimub 23. juulist 2. augustini samuti Veneveres noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad. Neljas vahetus toimub 24. juulist 3. augustini Sammuli puhkekeskuses noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Viies vahetus toimub taas Veneveres 6. augustist 16. augustini noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.