Ida-Virumaa kiremõrvad toovad kaasa kaadrimuudatused Ida prefektuuris

Möödunud laupäeval Narvas viibinud siseminister Andres Anvelt ei nimetanud Ida-Virumaad eriti kriminaalseks regiooniks, kuid tõi esile, et üks erinevus ülejäänud Eestiga võrreldes on siin olemas küll: siin hakati lähisuhtevägivalla probleemidele vajalikku tähelepanu pöörama väga hilja.

«Praegu on käimas politsei- ja päästeameti tegevuse audit: kas nad on oma vigu mõistnud, kas nad on neist õiged järeldused teinud ning kas pärast neid traagilisi juhtumeid on tarvis veel mingeid muudatusi teha,» ütles Anvelt.