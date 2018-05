Minister Mäggi esimene proovikivi riigikogu ees: kirikuraha

Valitsuse seisukoht on, et pikaajalised omandivaidlused kirikutega tuleb lõpetada ning see on võimalik kokkulepete teel, makstes neile kantud kahjude hüvitamiseks ühekordset toetust. Kirikud on seejuures lubanud loobuda igasugustest varalistest taotlustest ja nõuetest, mis neil riigi vastu on tekkinud, sh on nad otsustanud loobuda sõjaeelsete pantkirjade ning sakraalvara ja kunstiteoste hüvitusnõuetest.