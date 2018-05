Kagu Ühistranspordikeskus otsustas kehtestada tasuta ühistranspordi

«Meil täna oli üldkoosolek, kus olid kohal kõigi omavalitsuste esindajad ja maanteeamet. Koosoleku käigus arutasime ministri määrust ja üldkoosolek jõudis seisukohale, et arvestades võimalusi, mida see määrus inimestele pakub, siis oleks tark pakutavad vahendid vastu võtta,» ütles Kagu Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Sander Saar BNS-ile.

Saare sõnul on see mõistlik, tulenevalt seatud kilomeetri hinnapiirist piletil. «Kui inimene sõidab peatuse vahel kaks kilomeetrit, siis küsitakse pileti tasu 10 senti. Arvestades selle administreerimiskulusid on selle väljastamine lõpuks otstarbetu,» märkis Saar.