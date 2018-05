Pinotex hullutab uuendustega

Nende aastakümnete jooksul on kaubamärgist Pinotex kujunenud puidu kaitsmise sünonüüm. Selle aja jooksul on lisandunud tootesortimenti mitmeid uuenduslikke ja jätkusuutlikke tooteid, et pakkuda puidule üha paremat ja pikaajalisemat kaitset. AkzoNobel on pühendunud puidu kaitsmisele ja veepõhised tooted on meie tulevik, kuna nendes lenduvad komponendid koosnevad peamiselt veest. Käesolev aasta on Pinotex jaoks murranguline, sest toimub mitu suurt muutust. Kõik need uuendused võtsime ette selleks, et pakkuda tänapäeva vajadustele sobivaid tooteid. Olulisemad neist muudatustest on esiteks uuenduslik isepuhastuv tehnoloogia kahel uuel tootel. Teiseks toodete pikem vastupidavus ning tõhusam puitpindade kaitsmine. Ning kolmandaks katvate puitmajavärvide lisandumine Pinotex tootevalikusse. Pinotex pakub nüüd kõike, mida puit vajab!