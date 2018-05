Üheksa lugu Arnold Rüütlist

See oli 1939. aastal. Õppisin siis Audla algkoolis, Konstantin Päts käis Saaremaal. Meid, lapsi viidi temaga kohtuma vanale Kuressaare-Kuivastu maanteele. Laimjalas tegi Päts peatuse, vallavanem võttis teda vastu. Ta tuli autost välja 50 meetrit enne rahvaga kohtumist, kõndis kepi toel. Meile öeldi, et võtku me koduaiast mõni lilleõis kaasa. Lilleõied panime sinna teele.