Järvamaal vastu puud sõitnud autojuht sai tõsiselt viga

Autos oli vaid juht. Kokkupõrke tagajärjel sai sõiduk niivõrd tugevaid kahjustusi, et päästjatel tuli juhi vabastamiseks kasutada hüdraulilisi vahendeid. 86-aastane sõiduautot juhtinud mees sai viga ja ta viidi haiglasse.

Juht oli kaine, kasutas nõuetekohaselt turvavarustust ja omas juhtimisõigust. Õnnetus juhtus teelõigul, kus suurim lubatud sõidukiirus on 90 km/h.

Paide politseijaoskonna välijuht Heigo Tamsalu ütles, et liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel, kuid juhtis tähelepanu, et autoroolis olles tuleb alati keskenduda vaid autojuhtimisele. «Autojuhi kogu tähelepanu peab alati olema suunatud liiklusele ja vältida tuleb tarbetuid manöövreid,» lisas Tamsalu.