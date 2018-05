Rakveres rüvetati öösel nii Vabadussõja kui punaväelaste monumenti

«Avalikus kohas toime pandud süütegudel on oluline mõju kogukonnale ja seetõttu on tähtis, et meid rikkumistest teavitatakse. Alustasime menetlust ja meie esmaseks eesmärgiks on välja selgitada tegude toimepanijad,» ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) Rakvere piirkonnavanem Kristi Fuchs.