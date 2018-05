Euroopa arengupäevade fookuses on naiste ja tüdrukute võimalused

Sel aastal kannab arengupäevade foorum pealkirja «Naised ja tüdrukud jätkusuutliku arengu esirindel: kaitsmine, võimestamine ja investeerimine». Foorumil on kolm peamist teemavaldkonda: naiste ja tüdrukute füüsiline ja psühholoogiline puutumatus, nende sotsio-majanduslikud õigused ja võimalused ning naiste ja tüdrukute hääl ning võimalus ühiskondlikus elus kaasa lüüa.

Fookuses on nii juurdepääs haridusele ja tööle, ettevõtlus ning õigusliku ja poliitilise raamistiku loomine seksuaalse vägivalla vastu võitlemiseks. Samuti naiste ja tüdrukute inimõigused kui ka kliimasoojenemine.

«Enam kui pooled maailma elanikest on alla 30aastased. Sellest ei piisa, et loome noortele parema tuleviku. Me peame seda tegema nendega koos, võimaldama neile lava, kus oma geniaalseid ideid praktiseerida,» rääkis Euroopa rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica.