Leht: saarlaste rännuhimuline karu jäi kaamerasilma ette

Tunnustatud kokana töötav Kert Ränk kinnitas Saarte Häälele, et teisipäeval tehtud pilte üle vaadates ja neilt karu leides oli üllatus tõeliselt suur ja meeleolu ülev. Jahimees ei avaldanud, millises Orissaare piirkonnas karu täpsemalt pildile jäi, kuid mainis, et tõenäoliselt meelitas looma sinna rajakaamera läheduses metsloomadele üles pandud soolak.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et esimest korda jäi karu jahimeeste rajakaamera pildile juba mullu sügisel ja pärast seda on ta korduvalt objektiivide vaateväljas olnud. Paraku on senised võtted tehtud väga halvas valguses või on karu jäänud kaadrisse vaid vilksamisi. Nii head pildid on saadud esmakordselt, tunnistas Kuningas.