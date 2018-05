Minister Mäggi omavalitsustele: kutsuge riigiasutused enda juurde

«Senine töökohtade maakondadesse viimise plaan on olnud ülevalt alla algatus, kuid siit tuleb astuda samm edasi,» ütles Mäggi, lisades, et kohalikud omavalitsused teavad enda võimalusi ise kõige paremini. Samuti teavad nad, milliste oskustega inimesi neil on ja tajuvad maakonnas olevat kompetentsi.