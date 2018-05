Leht: Kõrkvere rahvast pahandab sariliimija

«Ma ei oska kellestki nii halvasti mõtelda ega kedagi nii lolliks pidada, et kahtlustada selliseid tegusid,» ütles Kõrkvere elanik Peeter Pihl.

Esimene liimise ukselingi juhtum jääb möödunud aastasse, kui liimiga oli üle tõmmatud Peeter Pihli kuuri uksepöörd. Umbes samal ajal pandi täpselt samasugust vedelat liimainet Ranna Agro farmitööliste elumaja välikäimla prill-lauale. «Poiss läks pimedas kempsu ja oli sunnitud, prill-laud tagumikukarvade küljes, tuppa tulema,» rääkis Pihl. Kuigi sedalaadi jultunud temp võib panna muigama kelle iganes, on see ikkagi väga alandav inimesele, kes säärase lolluse ohvriks langeb.

Et kemmerg asub üsna varjulises kohas, siis võõras selle olemasolust vaevalt et teadis. Pihli sõnul oleks sellise pätiteo eest vääriline kättemaks süüdlasele liimipoti sisu pähe kallata. «Kätte saab ta selle siis koos juuste, peanaha ja kõige muuga,» sõnas Pihl.

Farmitööline Anu Truumure avastas nädal tagasi hommikul tööle minnes, et tema sõiduauto ukselink on liimiga koos ja käegi jõudis ta liimiseks teha. Anu sõnul oli liim vedel ja lõhnatu, nagu eelmistelgi kordadel. Käed sai Anu puhtaks pestud, lingi ümbert autoukselt pole seda ollust maha saanud ühegi pesuainega. Anu hinnangul on pahareti ainus motiiv ilmselt soov korda saata midagi tema arust naljakat.