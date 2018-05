Eestikeelne teooriaeksam muudaks Ida-Virumaale arstide leidmise raskemaks

«Kas me riigis oleme valmis regiooni, just nimelt Ida-Viru regiooni säilimise eesmärgil olema paindlikud, võimaldama neile näiteks sobivustesti teha inglise keeles? Absoluutselt nõus, keelt tuleb õppida, eks ole, keelt tuleb omandada, aga et see võtab aega, siis takistab see muidugi erialaarstide tööle värbamist Ida-Virumaale, õigemini pikendab seda protsessi, kuni üks arst meile tööle saab,» selgitas Ida-Viru keskhaigla ülemarst Aime Keis «Aktuaalses Kaameras».