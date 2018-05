Siilile jättis ilmumata ligi 1700 reservväelast

Ükski osaleja end sel aastal põlema ei pannud

Kaitseväe peastaabi sõnul on tehtud selle vältimiseks ka suurt ennetustööd, mis on olnud tulemuste põhjal edukas.

Samuti on õppusel olnud kukkumisest tingitud luumurde ning kergemaid jalaväänamisi, marrastusi ning põrutusi. «Kuna õppus toimub siiski enamasti maastikul ning olemuslikult on tegu füüsilise tegevusega, siis on see paratamatu,» edastas peastaap Postimehele.