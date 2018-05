Põhja prefektuuri politseinik tabati töövälisel ajal roolist alkoholijoobes

Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn sõnas, et alkoholijoobes juhtimisele ei ole mistahes olukorras õigustust, mistõttu peatatakse mehega teenistussuhe. „Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne ja lubamatu. Politseiniku kohus on olla eeskujuks nii tööülesandeid täites kui ka töövälisel ajal," sõnas Pärn.