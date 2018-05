Galerii: Vabaduse väljakul toimub päikseline emadepäeva kontsert

Eesti emad on harjunud hakkama saama nii emaks olemise kui tööeluga. Saame siiski veel palju ära teha, et ühiskond emadelt ainult ei ootaks, vaid rohkem toetaks, ütles president Kersti Kaljulaid emadepäeval Vabaduse väljakul kõneledes.

«Me kõik oleme oma lastele parimad. Kuigi nad ei ole meid valida saanud. Aga nad ei vahetaks meid siiski targemate, ilusamate, rahulikumate, rohkem kodus aega veetvate, mõistvamate vanemate vastu. Sest lapsed on, teate, hiiglama targad. Nad võtavad maailma, iseendid, meid, suuri inimesi, alati täpselt nii kui nad on. Ja nad vaatavad meid üldjuhul tunnustavalt, silmade särades. Välja arvatud juhul, kui nad vaatavad meid altkulmu ja paugutavad uksi,» rääkis president Kaljulaid.

Riigipea selgitas, et emad on harjunud hakkama saama, aga ka nemad kuluvad ja siin saab ühiskond palju ära teha, et emasid toetada.

«Meid saab aidata lasteasutuste võrk, kuhu saame lapse turvaliselt jätta ükskõik, mis töögraafikuga töötades. Meid saab aidata, kui kaaskodanikud ei vaata meid viltu seepärast, et sellist lasteasutust kasutada tahaksime. Meid saab aidata, kui meie tööandjad rõõmustavad meiega kaasa, kui jääme lapseootele. Meid saab aidata, kui tööandjad ei vaata viltu ei meile ega meie laste isadele, kui on vaja haige lapsega kodus olla. Meid saab aidata, kui lasta meil tööd teha paindlikult, kus vähegi võimalik – me teeme seda tööd innuga ja öösitigi, kui me tajume, et meie püüdlusi olla ühtaegu ema ja osaleda tööelus, tõesti ja siiralt, iga päev, hinnatakse,» ütles president Kersti Kaljulaid.