Eesti rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035

Sünnitamist lükatakse edasi, noored lähevad välismaale, maapiirkonnad tühjenevad, töökäsi väheneb, koolides käib järjest vähem lapsi - see on reaalsus, mida me kokkuvõttes nimetame rahvastikukriisiks, toonitas riigikogu probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski avasõnas.