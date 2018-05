Narva-Jõesuu metsa WC-poti vedanud mehe isik on tuvastatud

Narva-Jõesuu linna keskkonnaametnik Jaan Metsis ütles, et antud juhtumi puhul viiakse läbi menetlus, kuid mitte kohaliku omavalitsuse, vaid keskkonnainspektsiooni poolt. «Praegu oli vaja abi just selleks, et leida see isik,» selgitas keskkonnaametnik.

Ehkki sõiduki numbrit ja omaniku nime levitatakse internetis laialdaselt, neid ajakirjanduses seni siiski ei avaldata. Võib siiski öelda, et tegemist on Narva elanikuga.

Alar Süda sõnul selgitab Ida-Virumaa metskond igal aastal välja 4-5 metsareostajat. Suur abi on olnud just puudel asuvatest kaameratest. «Varem olid need kaamerad Jõhvi ja Kohtla-Järve kandis, kuid sel aastal viisin need üle Narva poole ning seal selgitasime mõne nädalaga välja sama palju rikkujaid,» rääkis metsnik. «Käesoleval aastal oli Narva piirkonnas ühe kuuga juba viis juhtumit, see oli viies,» osutas Süda WC-potiga mehe fotole.