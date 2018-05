Jätkuvad piiririkkumised võivad põhjustada Saatse tee sulgemise

«Aga inimestele pakub atraktiivsust Vene Föderatsiooni piirimärk, mis on vahetult selle Saatse saapa tee ääres ja inimesed tulevad autodest välja, teevad fotosid, endale aru andmata, et sellega nad on juba toime pannud rikkumisi. Nii et siinkohal palun ma kõiki inimesi, kes te liigute seal, pidage kinni juhistest, mis on seal siltide peal,» rääkis Eesti piiriesindaja Eesti-Venemaa piiril Aimar Köss ERRile.