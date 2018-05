Indrek Neivelt: kas pole paras aeg minevikuga rahu sõlmida ja tunnistada, et 50 aasta jooksul oli ka palju head?

«Samasugune ajalookäsitlus torkas mulle silma, kui me veebruaris tähistasime oma vabariigi 100. sünnipäeva. Me räägime kangelaslikest vabariigi algusaegadest ja hindame kõrgelt viimast 30 aastat. Me tähistasime vabariigi 100. sünnipäeva, aga vahepealse 50 aastaga ei oska me justkui midagi peale hakata. Vahepealsed 50 aastat nagu oli Eesti Vabariik ja nagu ei olnud ka,» arvas Neivelt.