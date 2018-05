TV3 ähvardab «Kuuuurija» saatelõigu pärast kriminaalmenetlus

«Kohtumäärus saadeti täitmisele minule ning olen edastanud selle enne saate eetrisse minekut TV3le. Tegemist on kohtulahendiga, mida täiturid nimetavad kohustavat liiki lahendiks. Sääraste puhul peab üks pool kas toimingut taluma või ära hoidma, sõltuvalt määruse resolutsioonist. Kui kohustust ei täideta võib järgneda sunniraha ning avaldus kriminaalasja algatamiseks,» märkis Sepp.

Sepp lisas, et menetlus käib ja ta ei ole veel otsustanud, milliseid sanktsioone kohtumääruse täitmata jätmise eest rakendada.

Kiropraktik Allan Oolot puudutav saatelõik oli eetris esmaspäeval kell 20 alanud saates. Lust ütles Õhtulehele , et määrus tuli esmaspäeval, 14. mail umbes kella 11–12 vahel ning nii lühikese etteteatamisajaga ei ole võimalik eetrisse minevat materjali muuta.

Esimese ja teise astme kohtute avaliku teenistuse juht Janar Filippov ütles teisipäeval Postimehele et kohus tegi Allan Oolot puudutava saatelõigu kohta määruse juba 7. mail ehk nädal enne saate eetrisse minekut.

TV3 saate «Kuuuurija» juht Katrin Lust kirjutas sotsiaalmeedias, et kohus otsustas tõepoolest, et saatelõik Allan Oolost ei tohi eetrisse minna.

«Mul on väga hea advokaat, kes usub minusse ja minu töösse täielikult ja otsustas, et rahvas peab siiski seda saadet nägema. Kindlasti ei astunud me Eesti õigusruumist välja,» kirjutas Lust.