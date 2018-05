Sotsioloog ei usu riigiametnike suure kokkutõmbamise tulemuslikkusesse

„Eesti on oma valitsemiskorralduse ja valitsemiskulude poolest läänemaailma mõistes efektiivne riik ning haldusreform loodetavasti muudab seda veelgi säästlikumaks,“ rääkis Kalev kolmapäeval saatele „Otse Postimehest“. Ta lisas, et reformimine on mõeldav, kui otsustatakse, et Eesti riik midagi ei tee, mida teised riigid teevad.

„Mis see siis on? Kas me saadame sõjaväe laiali, nagu Costa-Rica on teinud? Ma ei usu, et ettvõtjad julgevad seda välja pakkuda. Kas me loobume haridusest?,“ küsis sotsioloog. Ta lisas, et riigireformi algatusega liitunud ettevõtjad tegelevad eelkõige juhtimiskorraldusega, kuid demokaartlike eesmärkide seadmise ja inimeste kaasamisedga on Eestis endiselt „küsimusi“.

Leif Kalev ütles, et kõrgemate riigiametnike korpus on Eestis päris väike. „See, kust saaks kokku hoida, on just teenuseid osutavad, inspekteerivad ja korda hoidvad struktuurid. Aga mida me siis ei tee, mida teised riigid teevad, sellele küsimusele ootame alles vastust,“ rääkis ta. Kalev lisas, et tema arvates on riigiametnike vähendamine mõnes valdkonnas läinud isegi liiale.

„Väga mõistlik on minu meelest mõte, et parlament on tugistruktuurina liiga nõrk ja riigi arengu suunamine, poliitiline eesmärgistamine, on liiga nõrk. Nii sain mina ettevõtjate seatud eesmärkidest aru. Järelikult tuleb kusagilt veelgi ära võtta,“ ütles Kalev. Tema sõnul on riigis lihtne parandada väikeseid asju ja teha väikesi reforme, mida riigisektoris tehakse kogu aeg.

„Ettevõtjate probleemipüstitusest saan ma aru, aga ma ei näe riigiaparaadi osa nende positiivses programmis. Vähendamine ei saa olla positiivne programm. Asutused peavad midagi tegema ka, et inimeste elu paremaks läheks,“ ütles Leif Kalev.

Eesti ettevõtjate loodud sihtasutus Eesti riigi reformimiseks kavatseb esitada novembris parlamendi esimehele, valitsusele ning kõigile riigikogus esindatud erakondadele riigireformi kontseptsiooni. Mitmed sihtasutuse avaldatud esialgsed mõtted nõuaksid põhiseaduse muutmist, mis eeldab kahe rikigikogu koosseisu otsuseid.

Riigikogu valimised on 2019. aasta märtsis.