Aprilli alguses teatas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, et lahkub tervise- ja tööministri kohalt, sest töövaldkond on selleks kaugelt liiga oluline, et valimisteni jäänud aastal teha tööd poole vinnaga. Toona vihjas ta erakondade esimeestele, kes on nime poolest olnud küll valitsuse liikmed, kuid on veetnud valimiste eelsel aja valdavalt valimisteks valmistudes.