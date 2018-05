Elamise keerulist kunsti õpitakse elades  

Siis koliti Võidu tänavale kolmetoalisse korterisse, kus soe vesi jooksis kraanist ja Eve soovis esimesel ööl vannis magada – nii mõnus oli uus kodu.

Anderi lasi maha purjus kaitseliitlane. Ta läks üheksaks aastaks vangi. Eve pole teda näinudki – kohtusse ei suutnud ta minna. Kaitseliit oli mehele kõva advokaadi palganud. Üheksa aastat tuli siiski ära istuda.

“On see õiglane karistus? On ikka. Ta pole ju mingi kurjategija. Tema elu sai ka rikutud. Ja Kaitseliit oli alles alustanud, igaühele anti relv, kellegi tausta ei kontrollitud ... Kõik olid kõvad mehed, Eesti ülesehitajad ...” kõneleb Eve. Kust võtab ta tasakaalu, et tema poja surmanud mehest nii rääkida?

Aga säärane Eve on. Suure südamega. Tugev.

“Ja tuli ju edasi elada. Meil oli Agris. Me ei saanud ära kustuda. Temalgi oli raske,” kõneleb Eve nooremast pojast, kes sel hullul ajal väga hästi endaga toime tuli. Võidu tänavalt koliti ära, sest Anderi jälgi täis kodus elada ei suudetud. Kuid elada tuli, kui võimatu see tollal ka näis. Sammhaaval. Olgu või hambad ristis. Pidi.

Ja aeg hakkas tasakesi liikuma. Rakvere spordikool korraldas kümme aastat Anderi mälestuseks korvpalli- ja lauatenniseturniiri. Auhinnad pani välja Anderi pere. “Ander oli tugev spordipoiss,” sõnab Eve mõtlikult.

Kaubastut enam polnud ja Eve hakkis kuus aastat pedagoogikakooli puhvetis kartulisalatit. Aga Linda päevil oli selgunud, et Eve oskas peavalus kolleege aidata. “Mudisin neid ikka,” meenutab Eve. “Siis kutsuti mind sotsiaalabikeskusse massööriks.”

Eve ei tahtnud paberiteta minna. Tema tahtis õppida. Ta tegi läbi Avicenna massaažikooli kursuse ning on nüüdseks eakate päevakeskuses massaaži teinud 18 aastat.

“See on nii tore maja. Mul on seal hea. Suurepärased töökaaslased. Ja vanad inimesed on vahvad,” räägib soojalt Eve, kes on end tublisti koolitanud ja kelle põhi­klientuuri moodustavad pensionärid. Juttudel Eve heast massaažist on all tugev tõepõhi.

“Mind on salongidesse kutsutud küll,” lausub Eve ja lisab, et päevakeskusest ta siiski ei lahku.

Õnnelik on inimene, kes armastab oma tööd. Veel õnnelikum see, kel peregagi on kõik hästi. Agrisest on kasvanud tubli mees, kes K-Kummides tööd vihub, Aivar on Rakvere pikima staažiga taksojuht ja lapselapsed on tragid. Võsul on suvila ja seenemetsad, kus Evele pööraselt uidata meeldib, ja meri, mida Eve kangesti armastab. Oma aed on perel isikliku majakese õuel. Lugu majaomanikeks saamisest on lõbus, sääraseid võib Eve varrukast raputada.