Rootsi hävitajad tulevad esmakordselt Eestisse õppusele

«Tegemist on peale taasiseseisvumise esmakordse ühisõppusega Eesti ja Rootsi õhuvägede vahel,” ütles õhuväe staabiülem õhuväe ülema ülesannetes kolonel Riivo Valge. See on kindlasti huvitav väljakutse mõlemale osapoolele ning suurepärane võimalus koostöö harjutamiseks riikide vahel,» lisas kolonel Valge.