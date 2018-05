Rõivas kandideerib riigikogu valimistel Tallinnas

«Loomulikult kavatsen ma kandideerida ja kavatsen kaasa aidata sellele, et Reformierakond need valimised võidaks,» kinnitas Rõivas ERR-ile. «Mis puudutab mina kandideerimise piirkonda, siis pole saladust, et ka sellest on juttu olnud tegelikult juba päris ammu. Minu plaan on kandideerida samas piirkonnas, kus ma kandideerisin ka kohalikel valimistel, ehk Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita.»