Tallinnas, Narvas ja Jõhvis mälestati AIDSi ohvreid

Esimene HIV-positiivne Eesti elanik diagnoositi täpselt 30 aastat tagasi ja sellest ajast on nakatunute hulk aina kasvanud, kirjutas ERR. Samas on ka arstiteadus arenenud ja tänane mälestuspäev on eelkõige nende meenutamiseks, kes omal ajal ravita jäid.