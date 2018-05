Uus nädal toob soojad ilmad ja vihmasabina

Tänane päev on sajuta nig puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi, tuulepealsel rannikul on paari kraadi võrra jahedam.

Teisipäeval suundub kõrgrõhkkond Soome lahe äärest Venemaale ja selle tiiva all on öö selge ja kuiv. Päeva peale lisandub lõunakaarest niiskust ning koguneb pilverünki, õhtupoolikul sajab kohati hoovihma ning pole välistatud ka äike. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur öösel 7 kuni 11, rannikul kuni 13, päeval 22 kuni 23 kraadi, tuulepealsel rannikul on jahedam.

Kolmapäeval on Eesti kohal väheaktiivne madalrõhuvöönd. Kohati sajab hoovihma, päeval on võimalik ka äike. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur öösel 9 kuni 14, päeval 18 kuni 22 kraadi, meretuulega rannikul jääb 15 kraadi ümbrusse.

Neljapäeval tugevneb Põhja-Euroopas uus kõrgrõhkkond, mis päevaks koondub Botnia lahe kohale ja selle kaguservas tuleb meil öö selge, päev pilverünkadega, aga ka olulise sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur öösel 7 kuni 12, päeval 21 kuni 25 kraadi, meretuulega rannikul kuni 17 kraadi.

Reedel kõrgrõhkkonna mõju tugevneb ja ilm on sajuta ning laialdaselt selge taevaga. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur öösel 8 kuni 13, päeval 21 kuni 25, meretuulega rannikul kuni 17 kraadi.

Laupäeval tuleb kõrgrõhkkond Eesti idapiiri taha ja selle lääneservas püsib meie ilm sajuta. Pilvi on vähe ja tuul on nõrk. Õhutemperatuur öösel 7 kuni 12, päeval 23 kuni 27, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi.