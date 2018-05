Kaljulaid tõstatab Ukrainas õigusriigi teemad

«See on kindlasti üks teema. Õigusriigi põhimõtete kehtimine ja reformide tegemine mitte ainult paberil aga ka nii, et päriselt midagi muutuks - see on ju olnud teema ka varasematel kohtumistel riigipeade tasandil,» ütles presidendi pressiesindaja Taavi Linnamäe esmaspäeval BNS-ile. «See on kindlasti üks teema, millega me seal tegeleme,» lisas Linnamäe.