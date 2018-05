Politsei otsib Lüganuse vallas kadunud 83-aastast meest

Täna varahommikul kella 7.20 ajal lahkus pansionaadist ning pole praeguseni naasnud. Politsei on kontrollinud pansionaadi ümbrust, teele jäävaid poode ning bussipeatuseid, ent paraku tulutult. Samuti kontrolliti ka läheduses asuvaid haiglaid, ent meest pole ka seal. Kogutud info põhjal on alust arvata, et Stanislav võis liikuda Tallinnasse.