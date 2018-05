Pinotex Stay Clean tehnoloogia – kuni 16 muretut aastat

Pinotex uueneb Stay Clean tehnoloogiaga

Sellel kevadel on Pinotex kaubamärgi all tulemas mitmeid muudatusi. Kui Pinotex on kõigi jaoks siiani tähendanud lasuurseid puidukaitsevahendeid, siis nüüdsest hakkavad olema Pinotex kaubamärgi all peale puidukaitsevahendite ja puiduõlidele ka katvad puitmajavärvid. Pinotex – kõik mida puit vajab.

Uudisena tulevad turule ainulaadse uuendusliku isepuhastuva Stay Clean tehnoloogiaga Pinotex kaubamärgi tooted Pinotex Extreme Lasur ning Pinotex Wood Paint Extreme. Esimene on lasuurne puidukaitsevahend ja teine kattev puitmajavärv.

Nagu mitmed suurepärased ideed, nii sündis ka Stay Clean idee ebatraditsiooniliselt. Mitte kontorilaua taga ega laboris vaid lennukis, kui AkzoNobel Chemicals äriarendusjuht Dr Peter Greenwood kohvi jõi ja mõttes kliendikohtumise kokkuvõtet tegi. Miks mitte lisada värvile kolloidräni (peendispersne räni, ingl.k. colloidal silica) ning sellega parandada värvi isepuhastumisomadusi? Mitmeaastase arendustöö ning testimiste tulemusena jõuti tulemuseni, kus värv peab vastu viimistletud pinnal kuni 16 aastat ning näeb kaua värske ja uus välja.

Kuidas see kõik töötab?

Põhiidee oli tekitada kolloidräni lisamisega värvi pinnale hüdrofiilsete osakeste kiht, mis võimaldaks veel laiali valguda ning pinda märjata. Näitlikult imendub vesi värvikile pealmistesse kihtidesse, minnes mustuse alla ja leotades selle lahti. Lahtileotatud mustus on seejärel täiendavalt pinnale sattunud veega, nt vihm, kergesti mahapestav. Värvi märgamisega saavutatakse puhastumise efekt vastupidiselt lihtsalt vee mahavalgumisele ja mustuse allesjäämisele. Kuna hüdrofiilsust tekitavad räniosakesed paiknevad põhiliselt värvi pinnakihis, on sügavam märgumine takistatud värvi muude omaduste tõttu ja puidu pind on kindlalt kaitstud. Seega pikendab Stay Clean tehnoloogia värvi eluiga ja vähendab oluliselt selle hooldamiseks kuluvat tööhulka.

Pinna puhastumist testiti Singapuris, kus õhusaaste on väga kõrge. Tulemused olid suurepärased. Testide abil valiti välja kaks kõige paremat tooteretsepti, üks kattev ja teine lasuurne, kindlustades toodetel parimad näitajad: vastupanu pragunemisele ja koorumisele, nake, läike stabiilsus, elastne kile, tooni püsivus jms. Puidu niiskuse eest kaitmiseks kohandati retsepti kolloidräni osakaalu tasemeni, kus veekindlus oli saavutatud, kuid samal ajal säiliksid ka isepuhastuvuse omadused.

Kuidas saavutada parim vastupidavus?

Pinotex Extreme Lasur ja Pinotex Wood Paint Extreme on mõlemad veepõhised tooted, vastupidavusega karmis põhjamaa kliimas vastavalt kuni 12 aastat ning kuni 16 aastat. Tooted sisaldavad kaitseaineid hallituse vastu kuival värvikilel ja on toonitavad laias värvigammas. Parima vastupidavuse ja tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada mõlemaid tooteid koos veepõhise biotsiidse immutuskrundiga Pinotex Wood Primer. Pinotex Wood Paint Extreme puhul on kindel soovitus kasutada ka nakkekruntvärvi Pinotex Wood Paint Primer.

Värvimisel on alati kohane jälgida puidu kvaliteeti (kuiv, puhas tolmust ning vaba seenkahjustustest k.a. sine), õhutemperatuuri ja -niiskust, tootele ja tegevusele vastavalt valitud tööriistu, pealekantava kihi paksust jne. Miks leierdada teada-tuntud teemadel? Sellepärast, et pahatihti unustame elementaarsed värvimise põhimõtted. Päikesepaistel on ju mõnus pintseldada, aga kahjuks kuivab värv siis liiga kiiresti ja nake aluspinnaga võib jääda kehv. Värvitootja soovitusi järgides naudid puitfassaadi või aia ilu ja sära kuni 16 muretut aastat.

Pinotex Wood Paint Extreme puhastumisomadused võrreldes tavalise puitfassaadivärviga. FOTO: Akzo Nobel Baltics AS