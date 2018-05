Sillamäe elanikud muretsevad: koer elab garaaži katusel ja kätte end ei anna

«Omalt poolt ei suuda ma sellele koerale rohkem midagi pakkuda, sest mu kodus on juba üks (koer – toim.),» rääkis portaalile Rus.Postimees.ee Sillamäe elanik Alla Drozd. Ta toidab koera juba umbes poolteist kuud, toidavad ka teised naabrid, kuid selle aja jooksul pole midagi muutunud: hulkuvate koerte probleemi lahendamine pole linnas kellegi asi.

Koer liigub piirkonnas, millal tahab, kuid kätte end ei anna ning niipea, kui keegi elanikest teeb katse looma enda juurde meelitada, hakkab koer haukuma ning jookseb tuttava ja ohutu katuse peale.

«Ta on väga pelglik,« kirjeldab Alla naeratades väledat ja taiplikku koera, kellesse kohalikud on juba kiindunud. «Teda pole mingil moel võimalik taltsutada, ta on väga kaval ja sihikindel. Istub katusel – sealt näeb ja kuuleb kõike, haugub, kuid sealjuures ei pääse keegi tema juurde. Tal on nii mugav: laskub katuselt alla vaid siis, kui tal endal vaja on.»

Alla kinnitusel ei ole koer agressiivne ning ohtu ei kujuta, kuid ta on noor ja kodustamata, mis hella südamega inimestele suurimat muret valmistabki. «Kuna ta on noor, siis peab tal olema mingi tulevik, peab olema elu, seepärast me siin muretsemegi.»

Et loomale viga ei tehtaks, ei soovi toimetusse pöördunud Alla Drozd isegi koera täpset asukohta avalikustada, kuna üks kohalik veterinaar juba lubas looma uinutamise abil kinni püüda.

«Kui ükski varjupaik koera enda juurde ei võta ning hiljem headesse kätesse ei anna, võib loom langeda sadistide ohvriks, jääb auto alla või hammustab teda narrivat last. «Igal juhul, pole tema tänavale jäämine soovitav. Pealegi, kui ta peaks kutsikad ilmale tooma, siis kes tahab nende pabulaid korjata?...»

«Me tõstatasime Sillamäel juba mitu aastat tagasi kodutute kasside küsimuse – ja kohe mürgitati kõik kassid ära! See oli väga halb ja inimesed olid väga solvunud, sellest räägiti palju. Räägiti näiteks, et milleks on vaja kutsuda varjupaiga töötajat ja maksta raha, kui lihtsam on mürgitada. Samal ajal oli linnal varjupaigaga kehtiv leping, kuid lihtsam oli see kulutada rotimürgile – ja kõik, pole probleemi,» räägib sillamäelanna.

Praegu ei püüa Sillamäel loomi mitte keegi: eelmine leping sellise teenuse osutamiseks linnale lõppes 2017. aastal, aga uut ei sõlmitutki. Linnamajanduse spetsialist Olga Morgunova teatas, et praegu valmistatakse ette ning kuulutatakse välja hange hulkuvate koerte teenuse osutamiseks linnale. Eeldatakse, et kõik protseduurid viiakse läbi lühendatud tähtajaga, et uus leping hakkaks kehtima juba alates juunist.

Morgunova sõnul ei saa linn ilma hanketa eraldada ühtki senti isegi ühe konkreetse koera püüdmiseks. «Sellepärast peavad nad ootama: kui saame lepingu, siis viiaksegi see koer ära,» vastas ametnik toimetusse pöördunud naisele ja tema naabritele.

«Kui see koer oleks agressiivne, siis muidugi, otsitaks viivitamatult võimalusi, aga kuna ta pole, siis las ootavad pisut,» lisas ametnik.