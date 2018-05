Ajaloolane: Anvelti vanaema võttis Nõukogude Liidu kodakondsuse

Stein-Anvelt töötas Nõukogude Liidu Riiklikus Kujutava Kunsti Kirjastuses. «Oletus, et Stein-Anvelt küsis ja sai selleks Eesti Vabariigi valitsuse loa, nõuaks üsna fantaasiarikast kujutlusvõimet,» nentis Valge.

Kodakondsus muudeti sünnijärgseks

Siseministeerium selgitas eile saadetud ametlikus kommentaaris, et Andres Anvelt on sünnijärgne Eesti kodanik. Esialgu sai Anvelt kodakondsuse 1992. aastal naturalisatsiooni korras, kuid pärast dokumentide uurimist on tõendatud, et Jaan Anvelt (1936) omandas Eesti kodakondsuse sünniga oma ema Alice järgi ning Jaani lapsed Jaan (1964) ja Andres (1969) omandasid samuti Eesti kodakondsuse sünniga, kuna nende sünni ajal oli nende isa Eesti kodanik. Kodakondsuse andmekogusse viidi vastavad parandused sisse.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Koidu Mesilane ütles BNSile, et ministeerium pöördus 2017. aasta suvel rahvusarhiivi poole, et selgitada välja Andres Anvelti sünnijärgne kodakondsus.

«Arhiiviandmete põhjal on teada, et Andres Anvelti isapoolne vanaema sünninimega Aliise-Marie Levald sündis ja oli hingekirjas Varbola vallas. Säilinud on ka Tallinna aadressleht aastast 1922, millele on kantud info, et Alice Levaldile väljastati Riisipere vallast isikutunnistus,» ütles Mesilane.

«Alice Levald lahkus Eestist 1925, kuid ei kaotanud Eesti kodakondsust. Nii nagu tänapäeval, reguleeris ka 1922. aasta kodakondsuse seadus, et Eesti kodakondsus kaob kodakondsusest vabastamisega,» ütles Mesilane.

Rahvusarhiivis pole andmeid selle kohta, et siseminister Andres Anvelti isapoolne vanaema Alice Levald oleks lahkunud Eesti kodakondsusest.

Ajaloolane Jaak Valge lisas, et Eesti arhiivides ei kajastu see, mis toimus Nõukogude Liidus. Arhiivis ei ole andmeid väga paljude asjade kohta, mis on tegelikult toimunud.