Justiitsministeerium võimaldaks inimestel otse riigikohtusse pöörduda

«See püüab seadustada Riigikohtu viimase 15 aasta praktikat, mis on loonud kohtunikuõiguse tasemel ühe täiendava põhiõiguse kaitsemehhanismi, olukorraks, kus isikul ei ole õigust oma kohtuasja algatada kohtus, ta ei saa seda teha, aga ometi on tugev põhiõiguste riive, mis vajab kohtulikku kaitset,» ütles kohtu esimees Priit Pikamäe ERRile .

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul tekiks aga seadusega olukord, kus inimeste õiguste kaitse muutub tegelikult nõrgemaks ja kasvataks menetluste hulka. «Varjatud eesmärk on luua üks uus kohtuinstants, seda ei öelda esialgu välja, aga nii see välja kukub ja neid inimesi, kes ennast sellisel kõrgesti tasustatud ja poliitilise võimuga tööl näeks on küll ja küll,» lausus Madise.