Roheliste partei juhi sõnul suudaks erakond parlamenti pääseda kavalusega

«Me peame olema kavalamad ja veelgi kavalamad, et jõuda oma valijateni. Me peame suutma tõestada, et oleme tõsiseltvõetavad ning meie suur eesmärk on muuta Eesti rohelisemaks,» ütles Izmailova kolmapäevases saates «Otse Postimehest». Roheliste suurte eesmärkidena nimetas ta tervislike eluviiside propageerimist puhtama keskkonna kaudu, mahetootmise arendamist ning taastuvenergia tootmise suuremat kasutuselevõttu.

Izmailova kinnitas, et rohelised ei läheks valitsusliitu, mille juhterakond võtaks eesmärgiks alustada näiteks fosforiidi kaevandamist, ehkki kehtiv maapõuestrateegia näeb ette võimalust tulevikus fosforiiti kaevandada ja ka põlevkivimaardlate jätkuvat kasutamist. «Need on asjad, mida on võimalik muuta. Rohelistel on omad punased jooned, millest me üle ei astu. Näiteks metsade jätkuv üleraie, jätkuv põlevkivikasutus ilma taastuvenergiat juurde toomata,» rääkis ta.

Roheliste juht nimetas ühe «punase joonena» ka uut raudteetrassi Rail Baltica, mida nende erakond ei toeta. «See raudtee ei ole kaasaegne, selle raudtee kiirus on madal, see ei anna meile mingit lisaväärtust. Need käärid selle raudtee kasu ja kahju vahel on liiga suured» ütles Izmailova. Ta lisas, et uute ühendusteede rajamise asemel tuleb eelkõige kaasajastada juba olemasolevad raudteetrassid ning alustada tuleks Tallinna ja Tartu vahelisest raudteest, mis ühendaks kahte Eesti suuremat linna ja vähendaks nende linnade vahelise maantee vajadust. Saaremaa ja mandri vahele kavandatava silla asemele planeeriks Izmailova keskkonnasõbralikuma merealuse tunneli.

Tallinna abilinnapea Izmailova sõnul ei näe ta mingit probleemi Keskerakonna linnavalitsemises osalemises ning väitis, et pealinnas paljastatud korruptsioonijuhtumid on ka roheliste teene. Ta kinnitas, et on seadnud abilinnapeana oma suureks eesmärgiks tervisliku toidu toomise lasteaedadesse ja koolisööklatesse. «Üks asi, mille nimel ma igapäevaselt tööd teen on see, et meie lapsed saaksid süüa tervislikku ja mürgivaba toitu. Sellele algatusele on ka väga raske vastu olla,» rääkis Izmailova. Ta lisas, et kui mahetoidu tootjad saavad aru, et nad on koduturul oodatud, siis muutub mahetoit ka odavamaks.

Tallinna Televisiooni ühiskondlikusse nõukogusse kuuluv Izmailova üles, et see munitsipaalkanal peab muutuma veel rohkem tasakaalustumaks. «Ma näen seal probleemi mitte ainult Keskerakonnaga, vaid viimasel ajal selles kanalis ka üha rohkem pead tõstvas paremäärmusluses, millega ma üldse rahul ei ole. Ka teemade ring võiks olla laiem ja selles kanalis peaks olema rohkem ruumi noortele ja noortesaadetele,» sõnas Izmailova.