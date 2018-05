Riigikontroll: Kaitseliitu kummitab tegevväelaste nappus

Probleemi peamiseks põhjuseks on olemasolevate andmekogude puudulik funktsionaalsus ja kehv andmekvaliteet. Praegu on olnud Kaitseliidul väga tülikas teha kindlaks, kas tegevliikmete nimekirjas on näiteks surnud isikuid, kehtiva kriminaalkaristusega isikuid, kas on täidetud tegevliikme Eesti kodakondsuse nõue jms. Adekvaatse teabe puudumise tõttu ei ole võimalik mõistliku ajakuluga tagada liikmeskonnaga seotud otsuste sisulist õigsust ajas, mis võib operatiivolukorras üksuste rakendamisel segadust tekitada. Näiteks pole praeguste infosüsteemide abil võimalik saada täielikku ülevaadet tegevliikmete töötamisest mobilisatsioonipiiranguga ametikohtadel, mistõttu ei ole isikule mitmekordsete riigikaitseliste kohustuste panemine välistatud. Samuti puudub ülevaade liikmete samaaegsest tegutsemisest muus vabatahtlikkuse alusel tegutsevas siseturvalisuse organisatsioonis (abipolitseinik, vabatahtlik päästja ja -merepäästja). Praktikas tähendab see seda, et üks või teine inimene, kellega on mingis olukorras arvestatud, ei pruugi olla tegelikkuses saadaval, sest ta täidab muid ülesandeid teises vabatahtlikus organisatsioonis.