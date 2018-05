Terrorismihuvi võib tuua viieaastase vangistuse

«Terrorismioht kasvab ja laieneb aasta-aastalt kiiresti – terrorism ohustab mitte ainult iga riigi sisemist julgeolekut, vaid ka kõiki inimesi, kes vähegi välismaale reisivad,» rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu. Ta lisas, et Euroopa riike ähvardab üha suurem oht inimeste poolt, kes on saanud juhtnööre välisriikides asuvatelt terrorirühmitustelt. « Võitlemaks selle ohuga ja tagades terrorismiohvritele laiem kaitse, on vaja seadusi täiendada,» rõhutas.