Arhitektide pereelu tõttu pöördus pealinn politseisse

Tallinna linn võtab seisukoha edasiste tegevuste suhtes lähtudes politsei tuvastatud asjaoludest. «Uurimine annab selge vastuse, kas on toimunud rikkumine või mitte. Selge on see, et ühelgi võimalikul korruptsioonijuhtumil ei ole Tallinnas kohta,» ütles Tallinna linnapea Taavi Aas. «Toome välisaudiitorid kõikidesse linnaettevõtetesse, kus neid hetkel veel ei ole.»