Kuressaare keskväljaku ehitus pani ümbruskonna ettevõtetele paraja põntsu

«Rahvas ei saa ju siia sisse, päeva jooksul on üks ostja käinud,» kurtis ta. «Majaomanik tahab renti ikka saada, kohe peaks tulema kaubaauto, aga kuidas ta siia sisse saab. Loodame, et elu läheb paremaks, ja oleks hea, kui rahvas saaks vähemalt uksest sisse.»

Turuhoones asuva lihapoe omanik Raul Pihlas ütles, et käive on kolmveerandi võrra vähenenud, sest inimesed ei pääse poodi. Ettevõtja on oma muret kurtnud abivallavanem Mart Mäekerile, kuid viimase hinnangul tuleb praegune sundolukord lihtsalt ära kannatada

Taksojuht Rein Talistu ütles, et see on idiootsuse tipp, mis linnas tehakse, ja see ei ole ainult kesklinna töödega nii. Ta on oma sõnul kindel, et pärast remonti läheb asi veel hullemaks.