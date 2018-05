Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit käigus leiti Eesti merealadelt kokku 90 lõhkekeha

«Hea on tõdeda, et kogu Open Spirit möödus intsidentideta. Läbi kahjutuks tehtud lõhkekehade on Eesti territoriaalveed muutunud ohutumaks,» ütles mereväe laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask. «Edasiselt toimub kogutud andmete analüüs, mis saab olema aluseks järgmistele miinitõrjeoperatsioonidele.»