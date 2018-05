Ants Laaneots: jäägu sõjapidamine meeste pärusmaaks ning lapsed ja kodu naistele

Kindrali hinnangul on õppekogunemistest kõrvalehoidjate suur arv kaitseväe nõrga distsipliini tulemus. «Riiklik distsipliin on samuti nõrk,» lisas ta.

Kas ajateenistus muutub neidude jaoks kohustuslikuks? Kindral on veendunud, et naiste kohustuslikul ajateenistusel pole mingit mõtet: «Lähiaastatel ajateenistus kindlasti ei muutu neidude jaoks kohustuslikuks.»

«Võitlus ajateenistuse võrdõiguslikkuse eest – see on lõivu maksmine moele. See tuleneb noortest naistest, kes mitte kunagi pole sõda näinud ega tea sellest midagi. Võitlus võrdse palga nimel on täiesti õiglane, kuid ainult mitte võrdsuse eest sõjaväes,» arvab ekspert.