Mikser: MH17 raport näitab Venemaa osalust ja süüdlasi tuleb karistada

«Raport on kindlasti väga selge tõend selle kohta, et Venemaa relvajõud on otseselt seotud lennu MH17 allatulistamisega, mida nad on seni eitanud,» rääkis Mikser reedel BNS-ile. «See tähendab, et Venemaa võimud peavad tegema koostööd - mida nad seni ei ole teinud - selleks, et süüdlased saaksid vastutusele võetud,3 lisas välisminister.

«Laiemalt tõestab see taas kord Venemaa otsest osalust Ukraina konfliktis. Ma usun, et ka see on väga kaalukas tõend selle kohta, mil määral on Vene relvajõud otseselt seotud Ida-Ukainas toimuvaga,» märkis Mikser Hollandis koostatud repori kohta.

Eesti välisminister tunnustas ka Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Federica Mogherini reedel tehtud avaldust, milles ta kutsus Venemaad oma vastutust tunnistama. «(EL-i välis- ja julgeolekupoliitika) kõrge esindaja on teinud väga selge ja konkreetse avalduse, kindlasti saab nende põhimõtetega ainult nõustuda,» ütles Mikser.

Teemat arutatatakse ka esmaspäeval Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel, ütles Mikser. «Tutvume põhjalikult kõigi kolleegide seisukohtadega ja arutame seda teemat detailselt esmaspäeval ning seejärel saab juba rääkida konkreetsemalt, mida teha, et kõik need, kes on vastutavad, saaksid vastutusele võetud,» rääkis välisminister.

«On selge, et Venemaa võimud ei ole seni teinud vajalikku koostööd, et tõde välja selgitada ja vastutajad vastutusele võtta. Kindlasti tuleb ka seda väga resoluutselt nõuda,» ütles Mikser.

Malaisia riikliku lennufirma Malaysia Airlines lend MH17 teel Amsterdamist Kuala Lumpurisse tulistati 2014. aasta 17. juulil Ida-Ukraina kohal alla. Hukkusid kõik 298 pardalolnut, kellest 196 olid Hollandi kodanikud. Kokku oli lennukis 17 riigi kodanikke.