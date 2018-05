Viru vanglast vabanes mees, kes oli otse kohtusaalis kaks naist maha lasknud

Hilisema kohtuprotsessi käigus Toomik oma kuritegu otseselt ei kahetsenud ning väitis, et Ljudmila ja Valentina terroriseerisid teda. Selle tõttu olevat mees olnud ebastabiilses psüühilises seisundis. Samal ajal oli Toomikul juba teine perekond ja tütar.

Saatuslik isaduse tuvastamise protsess jäigi lõpetamata ning Toomik ei tunnistanud last lõplikult omaks. 2013. aastal kirjutas Toomik ajalehe Põhjarannik toimetusele, kes seda kriminaalset juhtumit palju ja põhjalikult kajastas, kirja, milles põhjendas oma suhtumist lapsesse: «Ma ütlesin kohtuistungil: «Tahaksin D.Š käest vabandust paluda (poisi nime ei avalikustata . toim.): ta on minu käe läbi kannatada saanud Ljudmila poeg. Ta on kogu selles loos ainuke süütu kannataja».»