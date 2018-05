Esmaspäev jätkub päiksepaistega

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge ilm. Puhub põhjakaaretuul, varahommikul kirde- ja idatuul 2-8, Liivi lahe piirkonnas kuni 11 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kohati 14 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhja- ja kirdetuul, hommikul pöördub tuul itta 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 12-14 kraadi.

Esmaspäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati 16-18 kraadi. Peipsi järvel puhub idakaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 18-21 kraadi.