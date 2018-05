Ministeerium jättis erasektori palgalõhe vähendamise algatusest välja

Töö- ja terviseminister Riina Sikkuti sõnul pole sooline palgalõhe Eesti mitte ainult suur, vaid ainult umbes 15 protsenti sellest on seletatav sellega, et mehed ja naised teevad erinevat tööd. Seevastu 85 protsenti Eesti soolisest palgalõhest moodustab selgitamata palgalõhe, mida olemasolevad statistilised andmed (nt erinev koormus, tööstaaž ja haridus) põhjendada ei suuda.

«Meie seisukoht on, et avalik sektor peab näitama eeskuju,» rõhutas minister Sikkut täna algatust tutvustades.

Samuti peaks plaanil olema koalitsiooni toetus, kuna võrdse palga teema on ka praeguse valitsuse tegevusprogrammis. «Seda on valitsuses arutatud ja selles üldjoontes kokku lepitud. Põhimõtted ei ole uued, neid on pikalt arutatud. Nüüd see on lihtsalt eelnõu kuju saanud ja liigub valitsusse,» rääkis Sikkut esmaspäeval BNSile.