Sõrve militaarmuuseumi külje alt leiti võimas lennukipomm

Nii Veldre kui ka muuseumis giidina tegutsev Enno Lind ütlesid, et nii suure lennukipommi tervelt maapinnast leidmine on üsna haruldane. Veldre näitas, et üks taoline on olemas ka militaarmuuseumis, kuid see oli kahjutuks tehtuna olnud Nasval kasutuses aiapostina.