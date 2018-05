Ratas Kanadas: Putini parteiga lepingut lõpetada ei kavatseta

Ratas ütles 14-aasta vanust koostööprotokolli kommenteerides, et leping kui selline pole kahe partei vahel aktiivne. «Kui ma ütlesin, et see pole aktiivne, siis seda enam ei eksisteeri,» lisas Ratas.

Vaatamata Ratase selgitusele, et protokolli pole kunagi praktikas kasutatud ning tõenäoliselt ka kunagi kasutama ei hakata, kinnitas peaministri kommunikatsiooninõunik Johannes Merilai The Globe and Mailile, et ametlikult pole lepingut siiski tühistatud. Kui Merilailt küsiti, miks see nii on, ei soovinud ta sellele vastata ning ütles, et tegemist on pelgalt «parteipoliitikaga».